...HEAVY RAINFALL EXPECTED WEDNESDAY NIGHT THROUGH THURSDAY
EVENING ACROSS EAST TENNESSEE, SOUTHWEST NORTH CAROLINA AND
SOUTHWEST VIRGINIA...
.A SLOW MOVING FRONTAL SYSTEM WILL BRING INCREASING RAINFALL
AMOUNTS TO THE AREA WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY. PERIODS OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL MOVE FROM SOUTHWEST TO NORTHEAST
ACROSS THE AREA. RAINFALL AMOUNTS OF 2-4 INCHES WITH ISOLATED
AMOUNTS UP TO 5 INCHES ARE POSSIBLE. WITH THE THE SATURATED SOILS
FROM THE WET WINTER SO FAR, THIS AMOUNT OF RAINFALL COULD LEAD TO
FLASH FLOODING ACROSS THE REGION.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY EVENING THROUGH
LATE THURSDAY NIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MORRISTOWN HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF SOUTHWEST NORTH CAROLINA,
EAST TENNESSEE, AND SOUTHWEST VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA, CHEROKEE AND
CLAY. IN EAST TENNESSEE, ANDERSON, BLEDSOE, BLOUNT SMOKY
MOUNTAINS, BRADLEY, CAMPBELL, CLAIBORNE, COCKE SMOKY
MOUNTAINS, EAST POLK, GRAINGER, HAMBLEN, HAMILTON, HANCOCK,
HAWKINS, JEFFERSON, JOHNSON, KNOX, LOUDON, MARION, MCMINN,
MEIGS, MORGAN, NORTH SEVIER, NORTHWEST BLOUNT, NORTHWEST
CARTER, NORTHWEST COCKE, NORTHWEST GREENE, NORTHWEST MONROE,
RHEA, ROANE, SCOTT, SEQUATCHIE, SEVIER SMOKY MOUNTAINS,
SOUTHEAST CARTER, SOUTHEAST GREENE, SOUTHEAST MONROE,
SULLIVAN, UNICOI, UNION, WASHINGTON, AND WEST POLK. IN
SOUTHWEST VIRGINIA, LEE, RUSSELL, SCOTT, WASHINGTON, AND WISE.
* FROM WEDNESDAY EVENING THROUGH LATE THURSDAY NIGHT
* RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 4 INCHES ARE EXPECTED WITH ISOLATED
HIGHER AMOUNTS.
* THIS AMOUNT OF RAINFALL COULD CAUSE FLASH FLOODING. PEOPLE IN
THE WATCH AREA SHOULD BE AWARE OF THE POSSIBILITY OF HEAVY
RAINFALL. AVOID LOW LYING AREAS...AND BE CAREFUL WHEN
APPROACHING HIGHWAY DIPS AND UNDERPASSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE QUICK
ACTION IF FLOODING IS OBSERVED OR A FLASH FLOOD WARNING IS
ISSUED. IF YOU COME TO A CLOSED OR FLOODED ROAD...TURN AROUND!
DON'T DROWN!
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