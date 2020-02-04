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Both the Southwest and Mountain 7 district swim meets will be held today at Virginia High School.

Five Mountain 7 and four SWD schools will be represented in the event that begins at 5 p.m. The diving portion of the meet was held on Tuesday.

Among those participating is Union senior standout and five-state champion Ashley Cusano, who will continue her swimming career at North Carolina State.

Thirteen schools will take part in the Region 1D/2D Swim and Dive meet on Wednesday, Feb. 12, also at Virginia High.

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