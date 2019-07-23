Marvin "Chief" Robert Widener HIGH POINT, N.C. Marvin "Chief" Robert Widener, 83, passed away on Saturday, July 20, 2019. A graveside service will be held 3:30 p.m. Wednesday, July 24, 2019, at Guilford Memorial Park. Advantage Funeral & Cremation Services-Greensboro is assisting the family.

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