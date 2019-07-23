Glenda Lou Turner, age 72, of Bristol, Tenn., went to be with the Lord on Saturday, July 20, 2019, at Christian Care Center of Bristol. A memorial service for Ms. Turner will be held at 6 p.m. Tuesday, July 23, 2019, in the Weaver Funeral Home Chapel with Brother Sam Haynes officiating. Friends may call anytime, at the home of her brother, Don Turner, 1917 Windsor Ave., Bristol, TN 37620. In lieu of flowers, memorials may be made to a charity of your choice. Online condolences may be registered at www.weaverfuneralhome.net. Arrangements have been made with Weaver Funeral Home and Cremation Services.

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