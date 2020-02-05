Patricia "Patty" Jane Skeen passed away recently at her home, on the family farm in Rosedale. Patty was born July 16, 1944, the oldest of four children of the late James Taylor and Lucille Howard Skeen. Memorial service will be conducted 1 p.m. on Thursday, February 6, 2020, in the Elk Garden United Methodist Church with the Rev. Aaron Atchley officiating. Family will receive friends from 11 a.m. until 1 p.m. prior to service. Burial will be private. Family will also receive friends at the Skeen family home in Rosedale on Wednesday, February 5, 2020, from 5 until 8 p.m. In lieu of flowers, donations can be made to the Elk Garden School Community Ministry where Patty was a loyal volunteer or to a charity of your choice. Expressions of sympathy may be made to the family online at www.combsfuneralservice.com. Combs Funeral Service, 291 Highway 71 Fincastle Road, Lebanon, Va., 24266 (276) 889-4444 is serving the Skeen family.

To plant a tree in memory of Patricia Skeen as a living tribute, please visit Tribute Store.

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