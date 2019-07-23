Melissa Ann Hawkins Palmer, 51, of Bristol, Tenn., went to be with the Lord on Saturday, July 20, 2019, at Bristol Regional Medical Center. She was preceded in death by her grandparents, Ben and Sylvia Sage; and aunt, Debi Sage. Melissa is survived by her son, Christopher Palmer; mother, Ann Goodman; sisters, Jennifer Hawkins and Kelly Goodman; brother, Joey Hawkins; niece, Alexandria Neal; nephews, Hunter Neal and Noah Bishop; also her two best furry friends, Gizmo and Bella. Memorial service will be held at a later time.

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