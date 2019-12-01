LEBANON, Va. Jane Russell Lasley Hall, age 64, went to be with her Lord, Friday, November, 29, 2019. Funeral service for Jane Russell Lasley Hall will be conducted 11 a.m., Tuesday, December 3, 2019, in Combs Funeral Service Chapel with the Rev. Mark Mitchell and the Rev. Jackie Booher officiating. Burial will follow in West Hill Cemetery. Family will receive friends 6 until 8 p.m., Monday, December 2, 2019. Family and friends will serve as pallbearers. Expressions of sympathy may be made to the family online at www.combsfuneralservice.com. Combs Funeral Service, 291 Highway 71 Fincastle Road, Lebanon, VA (276) 889-4444 is serving the Hall family.

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