Susan Elizabeth Eller Gentry, went to be with the Lord on Monday, February 3, 2020, at Bristol Regional Medical Center. The funeral service and entombment will be held 2 p.m. on Thursday, February 6, 2020, at the Mountain View Mausoleum Chapel in Bristol, Va., with Pastor Chad Blevins and the Rev. Alan Chapman, officiating. Online condolences may be registered at www.weaverfuneralhome.net. Arrangements have been made with Weaver Funeral Home and Cremation Services.

To plant a tree in memory of Susan Gentry as a living tribute, please visit Tribute Store.

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