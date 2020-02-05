Versona

The Versona store at The Pinnacle closes on Feb. 15.

 Leif Greiss/Bristol Herald Courier

BRISTOL, Tenn. - The Pinnacle location of the women's clothing store chain, Versona, will close on Feb. 15.

The store, near Belk, was among the earliest ones announced for the Pinnacle, along with Bed Bath & Beyond, Dick’s Sporting Goods, Kirkland’s, Marshall’s, Michael’s and several others. It opened in 2015.

Tammy Byerly, the store manager, said she hopes the store will relocate somewhere else in the Tri-Cities and that possibility is being considered at the corporate level. 

Currently the prices of some items in the store are marked down, she said, though inventory not sold will probably be transferred to other store locations. More items will be marked down on Sunday, Feb. 9 she added.

Keep checking in with the Bristol Herald Courier for updates on this story.

lgreiss@bristolnews.com | 276-645-2412 | Twitter: @Leif_Greiss

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