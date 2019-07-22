BRISTOL, Tenn. — Three men were rescued out of the South Holston River tonight after their boat got stranded on rocks.

Two men from Salisbury, North Carolina, were on a boat with a fly fishing guide when the swift water led to the boat getting stuck, according to Sullivan County Emergency Management Director Jim Bean. They weren’t injured.

After receiving the call at 7:14 p.m., Hickory Tree Volunteer Fire Department Chief Tim Leonard said the Kingsport Police Department and Kingsport Lifesaving Crew were called to assist in getting the men out of the water.

Return to heraldcourier.com and read Tuesday's edition of the Bristol Herald Courier for more. 

Sign up for HeraldCourier.com Email Alerts

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you

Welcome to the Conversation

No name-calling, personal insults or threats. No attacks based on race, gender, ethnicity, etc. No writing with your caps lock on – it's screaming. Keep on topic and under 1,500 characters. No profanity or vulgarity. Stay G- or PG-rated.
Load comments