BLOUNTVILLE, Tenn. — Sullivan County schools will be closed today due to widespread illness among staff, students, administrators and bus drivers, according to a post on the school district’s Facebook page.

Parent-teacher conferences scheduled for Wednesday will be held as planned, but parents with Wednesday conferences should contact their school Wednesday morning to confirm their conference has not been canceled due to their child’s teacher being ill, the post states.

High illness rates have affected other schools across the region. Bristol, Virginia closed its schools on Jan. 24 for a deep cleaning of facilities after flu, strep and common colds affected a large number of students and staff.

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