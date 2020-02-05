BLOUNTVILLE, Tenn. — A Sullivan County man has been indicted on several charges stemming from a Tennessee Department of Revenue investigation, according to a news release.

Richard Daniel Wolfe was indicted on Jan. 29 of four counts of tax evasion, four counts of forgery, two counts of theft and two counts of perjury. The indictments accused Wolfe of making false entries when he registered two boats with the Sullivan County Clerk’s Office, forged the signatures of the sellers of each boat and failed to remit use tax to the Department of Revenue, the release states.

Wolfe is being held at the Sullivan County Jail on $12,500 bail.

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