ABINGDON, Va. — Thunderstorms are moving through Southwest Virginia and Northeast Tennessee resulting in weather alerts, according to the National Weather Service.

A significant weather statement has been issued for Washington County, Virginia, for a storm spotted at 4:38 p.m. about nine miles east of Abingdon, moving north at 1 mile per hour.

Half inch hail and winds in excess of 40 miles per hour are possible. The NWS said Glade Spring, Damascus and the Meadowview areas could be affected. Torrential rainfall is also occurring with the storm.

An alert has also been issued for Carter and Johnson counties in Tennessee for a storm.

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