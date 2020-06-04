THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MORRISTOWN HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR POOR DRAINAGE AREAS
FOR...
SULLIVAN COUNTY IN EAST TENNESSEE...
WASHINGTON COUNTY IN EAST TENNESSEE...
GREENE COUNTY IN EAST TENNESSEE...
UNICOI COUNTY IN EAST TENNESSEE...
JOHNSON COUNTY IN EAST TENNESSEE...
CARTER COUNTY IN EAST TENNESSEE...
THE CITY OF BRISTOL IN SOUTHWESTERN VIRGINIA...
WASHINGTON COUNTY IN SOUTHWESTERN VIRGINIA...
* UNTIL 700 PM EDT.
* AT 458 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS MAY CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING.
OVERFLOWING POOR DRAINAGE AREAS MAY RESULT IN MINOR FLOODING IN THE
ADVISORY AREA.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
JOHNSON CITY, KINGSPORT, BRISTOL TN, BRISTOL VA, GREENEVILLE,
ELIZABETHTON, ABINGDON, ERWIN, MOUNTAIN CITY AND JONESBOROUGH.
RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES IS EXPECTED FROM THUNDERSTORMS IN THE
AREA. THIS ADDITIONAL RAIN MAY RESULT IN MINOR FLOODING OF LOW LYING
AND FLOOD PRONE SPOTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IN HILLY TERRAIN THERE ARE HUNDREDS OF LOW WATER CROSSINGS WHICH ARE
POTENTIALLY DANGEROUS IN HEAVY RAIN. DO NOT ATTEMPT TO CROSS FLOODED
ROADS. FIND AN ALTERNATE ROUTE.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
&&
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.