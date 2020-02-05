ABINGDON, Va. — A public meeting is being held at 6 tonight at the Glenrochie Clubhouse in Abingdon to discuss the Meade Meadows Crossing Improvement Project.

Town staff is scheduled to answer questions about this project along the Virginia Creeper Trail.

For more information, call 276-628-3167.

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