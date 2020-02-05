...HEAVY RAINFALL WITH POTENTIAL FOR FLOODING TONIGHT THROUGH
THURSDAY EVENING...
.A SLOW-MOVING FRONTAL SYSTEM WILL BRING PERIODS OF HEAVY RAIN
THROUGH THURSDAY. TODAY'S RAINFALL HAS CREATED FAVORABLE CONDITIONS
FOR FLASH FLOODING WITH ANOTHER ROUND OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS
TONIGHT AND THURSDAY. HEAVY SHOWERS AND THUNDERSTORMS THAT REPEATEDLY
TRACK OVER THE SAME AREAS COULD RESULT IN FLASH FLOODING OF
CREEKS AND STREAMS TONIGHT AND THURSDAY.
...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH LATE THURSDAY NIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* PORTIONS OF SOUTHWEST NORTH CAROLINA, EAST TENNESSEE, AND
SOUTHWEST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
SOUTHWEST NORTH CAROLINA, CHEROKEE AND CLAY. IN EAST
TENNESSEE, ANDERSON, BLEDSOE, BLOUNT SMOKY MOUNTAINS, BRADLEY,
CAMPBELL, CLAIBORNE, COCKE SMOKY MOUNTAINS, EAST POLK,
GRAINGER, HAMBLEN, HAMILTON, HANCOCK, HAWKINS, JEFFERSON,
JOHNSON, KNOX, LOUDON, MARION, MCMINN, MEIGS, MORGAN, NORTH
SEVIER, NORTHWEST BLOUNT, NORTHWEST CARTER, NORTHWEST COCKE,
NORTHWEST GREENE, NORTHWEST MONROE, RHEA, ROANE, SCOTT,
SEQUATCHIE, SEVIER SMOKY MOUNTAINS, SOUTHEAST CARTER,
SOUTHEAST GREENE, SOUTHEAST MONROE, SULLIVAN, UNICOI, UNION,
WASHINGTON, AND WEST POLK. IN SOUTHWEST VIRGINIA, LEE,
RUSSELL, SCOTT, WASHINGTON, AND WISE.
* THROUGH LATE THURSDAY NIGHT
* RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 4 INCHES ARE EXPECTED WITH ISOLATED
HIGHER AMOUNTS.
* HEAVY RAIN WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS COULD CAUSE FLASH
FLOODING. PEOPLE IN THE WATCH AREA SHOULD BE AWARE OF THE
POSSIBILITY OF RAPIDLY RISING CREEKS AND STREAMS. AVOID LOW
LYING AREAS...AND BE CAREFUL WHEN APPROACHING HIGHWAY DIPS AND
UNDERPASSES. NEVER ATTEMPT TO DRIVE ACROSS A FLOODED ROAD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE QUICK
ACTION IF FLOODING IS OBSERVED OR A FLASH FLOOD WARNING IS
ISSUED. IF YOU COME TO A CLOSED OR FLOODED ROAD...TURN AROUND!
DON'T DROWN!
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