Price Less Foods

The Price Less supermarket near Interstate 81’s Exit 5 will close at the end of February.

 BHC File Photo

BRISTOL, Va. --- The Price Less grocery store in Bristol, Virginia will not close after all, a representative for the owners said Wednesday.

The decision to close was reversed due to a last-minute lease agreement with the landlord, Alan Larsen, vice president of purchasing, advertising and marketing for Houchens Industries, told the Bristol Herald Courier Wednesday night.

On Tuesday, the store manager confirmed that the store off Lee Highway in the Exit 5 area was closing at the end of February, and that information was echoed earlier in the day Wednesday by Larsen. 

The store in the former Food Lion building opened in 2015.

 

 

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