BRISTOL, Va. — The Price Less grocery store off Lee Highway near Interstate 81’s Exit 5 will close at the end of February, the store's manager confirmed Tuesday.

The store, in the former Food Lion building at the Bristol Shopping Center, opened in April 2015. Store Manager Pam Maness told the Bristol Herald Courier the store is closing, but she couldn’t provide further details. She referred questions to the owners of Price Less.

Representatives from Houchens Industries, the owners and operators of Price Less Foods and Price Less IGA, were not immediately available for comment Tuesday.

Price Less has locations in Kingsport and Johnson City and throughout Tennessee, Virginia, Alabama, Kentucky, Illinois and Indiana.

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