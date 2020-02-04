BRISTOL, Va. - The Price Less supermarket near Interstate 81’s Exit 5 will close at the end of February the store's manager said.

The store located in the former Food Lion at the Bristol Shopping Center opened for business in April 2015. Pam Maness, the manager of the store, told the Bristol Herald Courier on Tuesday that they were closing but could not discuss more details.

Representatives from Houchens Industries, the owners and operators of Price Less Foods and Price Less IGA, were not immediately available to comment and provide more information.

Price Less stores are located throughout Tennessee, Virginia, Alabama, Kentucky, Illinois and Indiana. There are stores in Kingsport and Johnson City.

Keep checking in with the Bristol Herald Courier for more updates.

Tags

Recommended for you

Welcome to the Conversation

No name-calling, personal insults or threats. No attacks based on race, gender, ethnicity, etc. No writing with your caps lock on – it's screaming. Keep on topic and under 1,500 characters. No profanity or vulgarity. Stay G- or PG-rated.
Load comments