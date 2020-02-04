Cody Boring

Cody Boring is the new executive director of the Rocky Mount Historical Association. 

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PINEY FLATS, Tenn. — Cody Boring, a marketing and business professional, has been named executive director of the Rocky Mount Historical Association.

The association’s Board of Trustees, which sets the direction for the site, chose Boring after a national search. He oversees the 37-acre site, its multiple historic structures, a museum and the Cotswold sheep, as well as the staff members and volunteers.

 Boring succeeds Sam Wegner, who retired after a career that spanned 40 years.

 “Cody is an excellent leader who understands the special connection between Rocky Mount and the communities we serve,” said Jim Wozniak, the board’s president. “Cody will provide valuable expertise in sharing our impressive story with people of all ages using time-honored methods as well as new and innovative approaches. Rocky Mount is excited to welcome Cody as he builds on our tradition of providing a high-quality visit for our guests.”

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