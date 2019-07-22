Authorities responded to multiple crashes along Interstate 81 Monday morning.

The southbound right lane and right shoulder were closed near a crash involving a single vehicle at mile marker 3.3 before 10 a.m., according to the Virginia Department of Transportation’s traffic information website.

A second crash was also reported on the interstate near mile marker 19 in Washington County involving a tractor-trailer. The northbound left lane and shoulder are closed in that area while crews are on the scene.

No other details were immediately available.

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