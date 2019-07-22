...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 8 AM EDT THIS MORNING THROUGH
LATE TONIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MORRISTOWN HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF EAST TENNESSEE AND SOUTHWEST
VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN EAST TENNESSEE,
ANDERSON, BLOUNT SMOKY MOUNTAINS, CAMPBELL, CLAIBORNE, COCKE
SMOKY MOUNTAINS, GRAINGER, HAMBLEN, HANCOCK, HAWKINS,
JEFFERSON, JOHNSON, KNOX, LOUDON, MORGAN, NORTH SEVIER,
NORTHWEST BLOUNT, NORTHWEST CARTER, NORTHWEST COCKE, NORTHWEST
GREENE, ROANE, SCOTT, SEVIER SMOKY MOUNTAINS, SOUTHEAST
CARTER, SOUTHEAST GREENE, SULLIVAN, UNICOI, UNION, AND
WASHINGTON. IN SOUTHWEST VIRGINIA, LEE, RUSSELL, SCOTT,
WASHINGTON, AND WISE.
* FROM 8 AM EDT THIS MORNING THROUGH LATE TONIGHT
* WIDESPREAD SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL AFFECT EASTERN
TENNESSEE AND SOUTHWEST VIRGINIA TODAY AND TONIGHT. RAINFALL
AMOUNTS OF 2 TO 3 INCHES ARE EXPECTED THROUGH LATE TONIGHT,
WITH SOME ISOLATED HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* RAPID RISES ON CREEKS, STREAMS, AND SMALL RIVERS MAY OCCUR AND
CAUSE THEM TO OVERFLOW THEIR BANKS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE QUICK
ACTION IF FLOODING IS OBSERVED OR A FLASH FLOOD WARNING IS
ISSUED. IF YOU COME TO A CLOSED OR FLOODED ROAD...TURN AROUND!
DON'T DROWN!
&&