MARION, Va. — A Marion woman has been arrested in connection with a stabbing reported over the weekend in Smyth County.

Amy Anders Reynolds, 41, was charged late Sunday with one count of felonious assault. Sheriff Chip Shuler said deputies responded to a domestic disturbance call on Sunday at 6 p.m. Upon arrival, the deputies found a man with a stab wound to the chest. The sheriff did not identify the man.

Reynolds is being held without bail at the Southwest Virginia Regional Jail in Abingdon. An arraignment will be held in Smyth County Juvenile and Domestic Relations Court.

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