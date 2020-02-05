Sullivan County Schools will be closed for the remainder of the week due to widespread illness among students, staff, administrators and bus drivers.

The district announced schools will be closed Thursday and Friday in a Facebook post this afternoon. 

The district cancelled classes Tuesday because of high illness rates and Wednesday was a previously scheduled day off for students due to parent-teacher conferences.

  

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