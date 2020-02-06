...CONTINUED MODERATE TO HEAVY RAINFALL WITH THE POTENTIAL FOR
FLOODING TODAY THROUGH EARLY FRIDAY MORNING...
.A SLOW-MOVING FRONTAL SYSTEM WILL BRING CONTINUED RAIN THROUGH
TODAY. FLOODING WILL CONTINUE THROUGHOUT THE DAY WITH ADDITIONAL
RAINFALL OF AN INCH OR MORE. AS THE RAIN TRACKS OVER THE SAME
AREAS MORE FLOODING OF BOTH URBAN AND RURAL AREAS NEAR STREAMS
AND RIVERS IS LIKELY.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHWEST NORTH CAROLINA, EAST TENNESSEE, AND
SOUTHWEST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
SOUTHWEST NORTH CAROLINA, CHEROKEE AND CLAY. IN EAST
TENNESSEE, ANDERSON, BLEDSOE, BLOUNT SMOKY MOUNTAINS, BRADLEY,
CAMPBELL, CLAIBORNE, COCKE SMOKY MOUNTAINS, EAST POLK,
GRAINGER, HAMBLEN, HAMILTON, HANCOCK, HAWKINS, JEFFERSON,
JOHNSON, KNOX, LOUDON, MARION, MCMINN, MEIGS, MORGAN, NORTH
SEVIER, NORTHWEST BLOUNT, NORTHWEST CARTER, NORTHWEST COCKE,
NORTHWEST GREENE, NORTHWEST MONROE, RHEA, ROANE, SCOTT,
SEQUATCHIE, SEVIER SMOKY MOUNTAINS, SOUTHEAST CARTER,
SOUTHEAST GREENE, SOUTHEAST MONROE, SULLIVAN, UNICOI, UNION,
WASHINGTON, AND WEST POLK. IN SOUTHWEST VIRGINIA, LEE,
RUSSELL, SCOTT, WASHINGTON, AND WISE.
* THROUGH LATE TONIGHT
* TOTAL RAINFALL AMOUNTS OF 3 TO 6 INCHES ARE EXPECTED WITH
ISOLATED HIGHER AMOUNTS.
* MODERATE TO HEAVY RAIN COULD CAUSE FLOODING AND FLASH FLOODING.
PEOPLE IN THE WATCH AREA SHOULD BE AWARE OF THE POSSIBILITY OF
RAPIDLY RISING CREEKS AND STREAMS. AVOID LOW LYING AREAS...AND
BE CAREFUL WHEN APPROACHING HIGHWAY DIPS AND UNDERPASSES. NEVER
ATTEMPT TO DRIVE ACROSS A FLOODED ROAD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE QUICK
ACTION IF FLOODING IS OBSERVED OR A FLASH FLOOD WARNING IS
ISSUED. IF YOU COME TO A CLOSED OR FLOODED ROAD...TURN AROUND!
DON'T DROWN!
&&
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