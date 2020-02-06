BIG STONE GAP, Va. — A number of roads are closed in Big Stone Gap due to heavy rain and rising water this morning.

Wallens Ridge Boulevard and Tate Springs at River Road are closed, according to a Facebook post from the Big Stone Gap Fire Department.

High water has also been reported on U.S. 58 at the old Barbara’s gift shop and Spring Street has standing high water near AK Fraley Park, the post states.

Motorists are advised to not drive through any high water.

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