BRISTOL, Va. — A flash flood watch is in effect for parts of Northeast Tennessee and Southwest Virginia through Thursday evening.

Bristol, Sullivan County and Washington County, Virginia are included in the watch issued by the National Weather Service.

Heavy rain with showers and thunderstorms could lead to flash flooding in the region, according to NWS.

Rainfall totals of 2 to 4 inches are forecasted across the region, although locally higher amounts are possible.

tdodson@bristolnews.com | 276-645-2567 | Twitter: @Tim_Dodson

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