BLOUNTVILLE, Tenn. — A driver had to be rescued early this morning after his pickup truck became caught in flooding on Buncombe Road near Blountville.

Just after 4 a.m., officials arrived to find a pickup truck in about three feet of water, according to a Facebook post from the Sullivan County Volunteer Fire Department.

The occupant made his way on to the roof of the vehicle and crews were able to get to the truck to rescue him, the post states. 

Buncombe Road is covered by deep water in several places, according to the fire department.

Motorists are urged to be cautious due to ongoing rainfall and a flash flood watch covering parts of Northeast Tennessee and Southwest Virginia through this evening.   

tdodson@bristolnews.com | 276-645-2567 | Twitter: @Tim_Dodson

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