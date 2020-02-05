BRISTOL, Tenn. — King University will host a free Science, Technology, Engineering and Math camp for middle school girls on Feb. 22.

The event will take place from 10 a.m. to 2 p.m. in Nicewonder Hall on the King campus and is the third annual STEM Day presented by the King University Women in STEM, a club comprised of female students who are studying programs in related fields. The event is open to girls in fifth, sixth, seventh and eighth grades.

All activities are free, and lunch will be provided. Registration is required, and spaces are limited. Registration ends Feb. 14 or when all spots are filled. To register, visit www.king.edu/events/stem-day.

For more information, contact Wendy Traynor at wltrayno@king.edu.

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