BRISTOL, Va. — A Bristol grand jury has indicted a physician with multiple sex-related charges.

Shannon Michael Finch, 47, was indicted Monday on charges of forcible sodomy, attempted forcible sodomy and three counts of misdemeanor sexual battery. He’s scheduled to appear in Bristol Virginia Circuit Court on March 5.

Two women previously accused Finch, who had an office on Euclid Avenue, of inappropriate sexual contact during medical visits. The Bristol Virginia Police Department charged and arrested the doctor in those cases.

The Virginia Board of Medicine revoked Finch’s medical license back in 2018.

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