BRISTOL, Va. — Less than a week remains to register to vote for anyone planning to participate in the March 3 Democratic presidential primary.

The application must be received by Feb. 10 at 5 p.m. or postmarked by that date to be considered, according to a written statement. People may register online through the citizen portal at www.vote.virginia.gov or obtain an application from the Bristol Virginia Office of Elections and Voter Registration or other designated state agencies.

Office hours are 8 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday. The office will be closed in observance of Presidents’ Day on Feb. 17.

For more information, visit the webpage or call 276-645-7318.

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