PINEY FLATS, Tenn. — A Bluff City man faces charges in connection with a recent burglary at a Redi Mart in Piney Flats, according to a news release the Sullivan County Sheriff’s Office issued Tuesday.

Daniel Rutledge, 42, has been charged with burglary, theft of property greater than $2,500 and vandalism, the release states.

Authorities responded to the Redi Mart on Jan. 27 and discovered that a window had been broken, and multiple tobacco products were stolen. Authorities said the total amount of the stolen items is $3,758, and the cost to repair the window was $290.20.

Rutledge was arrested when he appeared for court in Washington County, Tennessee. He was then transported to the Sullivan County jail, where he’s being held on $3,000 bail, the release states.

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